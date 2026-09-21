Ella Pamfilova: "Vahid Rusiya" Dövlət Dumasında 355 yer alacaq
Region
- 21 sentyabr, 2026
- 12:44
Rusiyanın hakim partiyası - "Vahid Rusiya" Dövlət Dumasında ən çox yer əldə edəcək.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün brifinq zamanı Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ella Pamfilova bildirib.
"İlkin olaraq, "Vahid Rusiya"nın Dövlət Dumasında 355, Kommunist Partiyasının 40, Rusiya Liberal-Demokrat Partiyasının 25, "Yeni insanlar"ın 20, "Ədalətli Rusiya"nın isə hələlik 4 yeri olacaq", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, seçki kampaniyası sakit keçib.
E.Pamfilova, həmçinin qeyd edib ki, Dövlət Dumasına keçirilmiş seçkilərdə seçici fəallığı 59,32 % təşkil edib, 62,6 milyondan çox vətəndaş səs verib.
Təqdim olunan məlumatlara görə, səsvermədə 62 619 380 seçici iştirak edib.
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