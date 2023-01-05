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Палата представителей Конгресса США в седьмой раз не смогла выбрать спикера

Палата представителей Конгресса США в седьмой раз не смогла выбрать спикера Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в ходе уже седьмого тура голосования не смогли выбрать нового спикера.
В регионе
5 января 2023 г. 23:43
Палата представителей Конгресса США в седьмой раз не смогла выбрать спикера

Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в ходе уже седьмого тура голосования не смогли выбрать нового спикера.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, по итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера, который является третьим по значимости в государственной иерархии США.

В седьмом туре голосования Маккарти получил 201 голос. Столько же голосов он набрал в среду по итогам шестого тура. Ожидается, что будет проведен восьмой тур.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası yeddinci səsvermədə yeni spiker seçə bilməyib

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