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Президент Турции примет в Анкаре премьер-министра Греции

Президент Турции примет в Анкаре премьер-министра Греции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Анкаре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для обсуждения дальнейшего улучшения двусторонних отношений.
В регионе
13 мая 2024 г. 07:30
Президент Турции примет в Анкаре премьер-министра Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Анкаре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для обсуждения дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Как сообщает Report, параллельно встречи проведут главы МИД Турции Хакан Фидан и Греции Георгиос Герапетритис, а также руководители спецслужб двух стран.

По итогам переговоров Эрдоган и Мицотакис выступят с совместными заявлениями. На этой встрече лидеры определят "дорожную карту", ​​которой Анкара и Афины будут придерживаться в предстоящий период.

Визит будет однодневным, вечером премьер Греции вернется в страну, отмечает греческая газета Parapolitika.

Анкара ожидает, что в ходе двусторонних переговоров лидеров двух стран будут обсуждены пути решения имеющихся между Турцией и Грецией вопросов в области морских границ, ситуация вокруг Кипра, торгово-экономические отношения и развитие политического и делового взаимодействия.

Турецкий лидер намерен подробно остановиться на ситуации в регионе Ближнего Востока и обсудить другие зоны конфликтов в регионе. Ожидается, что стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины, в области борьбы с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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Версия на английском языке President of Türkiye to receive Greek PM in Ankara
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Yunanıstanın Baş nazirini qəbul edəcək

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