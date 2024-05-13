Президент Турции примет в Анкаре премьер-министра Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Анкаре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для обсуждения дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Анкаре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для обсуждения дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Как сообщает Report , параллельно встречи проведут главы МИД Турции Хакан Фидан и Греции Георгиос Герапетритис, а также руководители спецслужб двух стран.

По итогам переговоров Эрдоган и Мицотакис выступят с совместными заявлениями. На этой встрече лидеры определят "дорожную карту", ​​которой Анкара и Афины будут придерживаться в предстоящий период.

Визит будет однодневным, вечером премьер Греции вернется в страну, отмечает греческая газета Parapolitika.

Анкара ожидает, что в ходе двусторонних переговоров лидеров двух стран будут обсуждены пути решения имеющихся между Турцией и Грецией вопросов в области морских границ, ситуация вокруг Кипра, торгово-экономические отношения и развитие политического и делового взаимодействия.

Турецкий лидер намерен подробно остановиться на ситуации в регионе Ближнего Востока и обсудить другие зоны конфликтов в регионе. Ожидается, что стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины, в области борьбы с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.