СМИ: В бою в Рамитском ущелье Таджикистана погиб командир спецподразделения "Альфа"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Таджикистане в Рамитском ущелье в бою против боевиков генерала Абдухалима Назарзода был убит командир "Альфа”, спецподразделения Госкомитета национальной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ, командир "Альфы" Рустам Амакиев был убит в ходе боестолкновения 15 сентября в Рамитском ущелье. Также сообщается о ранении нескольких бойцов силовых структур.

Тело Амакиева будет доставлено на его малую родину в Восейский район.

Ранее сообщалось о гибели 9 сотрудников внутренних дел. Все они погибли 4 сентября в результате нападений в городах Душанбе и Вахдат.