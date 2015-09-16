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    СМИ: В бою в Рамитском ущелье Таджикистана погиб командир спецподразделения "Альфа"

    Также сообщается о ранении нескольких бойцов силовых структур

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Таджикистане в Рамитском ущелье в бою против боевиков генерала Абдухалима Назарзода был убит командир "Альфа”, спецподразделения Госкомитета национальной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ, командир "Альфы" Рустам Амакиев был убит в ходе боестолкновения 15 сентября в Рамитском ущелье. Также сообщается о ранении нескольких бойцов силовых структур.

    Тело Амакиева будет доставлено на его малую родину в Восейский район.

    Ранее сообщалось о гибели 9 сотрудников внутренних дел. Все они погибли 4 сентября в результате нападений в городах Душанбе и Вахдат.

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