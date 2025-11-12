Озгюр Фейиз: Одной из причин крушения самолета может быть отрыв винта воздушного судна

Одной из возможных причин крушения турецкого военного транспортного самолёта C-130 в Грузии мог стать отрыв винта воздушного судна.

Как передаёт Report, об этом в эфире телеканала Haber Global заявил директор новостной службы канала Озгюр Фейиз.

По его словам, подобные случаи не редкость для самолётов C-130. В предыдущих авариях, по его данным, отрыв винта фиксировался примерно в 40–50 случаях. "Большое количество этих самолётов в эксплуатации приводит к повышенной вероятности различных аварий", - отметил Фейиз.

Он добавил, что среди основных причин крушений C-130 выделяют пять факторов. Один из них - проблемы с давлением внутри самолёта, что может приводить к разборке корпуса на части в воздухе.

Фейиз подчеркнул, что обнаружение черного ящика позволит точно определить причину катастрофы.