    Озгюр Фейиз: Одной из причин крушения самолета может быть отрыв винта воздушного судна

    В регионе
    12 ноября, 2025
    03:47
    Озгюр Фейиз: Одной из причин крушения самолета может быть отрыв винта воздушного судна

    Одной из возможных причин крушения турецкого военного транспортного самолёта C-130 в Грузии мог стать отрыв винта воздушного судна.

    Как передаёт Report, об этом в эфире телеканала Haber Global заявил директор новостной службы канала Озгюр Фейиз.

    По его словам, подобные случаи не редкость для самолётов C-130. В предыдущих авариях, по его данным, отрыв винта фиксировался примерно в 40–50 случаях. "Большое количество этих самолётов в эксплуатации приводит к повышенной вероятности различных аварий", - отметил Фейиз.

    Он добавил, что среди основных причин крушений C-130 выделяют пять факторов. Один из них - проблемы с давлением внутри самолёта, что может приводить к разборке корпуса на части в воздухе.

    Фейиз подчеркнул, что обнаружение черного ящика позволит точно определить причину катастрофы.

    Озгюр Фейиз: Одной из причин крушения самолета может быть отрыв винта воздушного судна

