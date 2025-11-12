İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Özgür Feyiz: Təyyarə qəzasına səbəblərdən biri də pərvanənin qopması ola bilər

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 03:30
    Özgür Feyiz: Təyyarə qəzasına səbəblərdən biri də pərvanənin qopması ola bilər

    "Təyyarə qəzasına səbəblərdən biri də hava gəmisinin pərvanəsinin qopması ola bilər".

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Haber Global"ın efirində telekanalın xəbər direktoru Özgür Feyiz bəyan edib.

    O, belə hadisələrin "C-130" təyyarələri üçün qeyri-adi olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bundan əvvəl təxminən 40-50 qəzada pərvanələrin qopması qeydə alınıb: "Bu təyyarələrin sayının çox olması müxtəlif qəzaların baş vermə ehtimalını artırır", - Feyiz qeyd edib.

    "Haber Global" telekanalının xəbər direktoru əlavə edib ki, qəzanın baş verməsi ilə bağlı əsas 5 səbəb göstərilir: "Bunlardan biri də, hava gəmisinin daxilində təzyiq məsələsidir. Çünki təyyarənin göydə hissələrə ayrılması ifadə edilir. Bütün hallarda qara qutunun tapılması əsas səbəbi ortaya çıxaracaq".

