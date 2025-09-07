Озеро Урмия полностью высохло

российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В регионе
    • 07 сентября, 2025
    • 19:43
    Озеро Урмия в провинции Западный Азербайджан Ирана полностью высохло.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

    Отмечается, что спутниковые снимки высыхания озера Урмия, одного из крупнейших соленых озер мира, распространились в иранских СМИ.

    Ранее иранские официальные лица заявляли, что если принятые меры не дадут результатов, озеро высохнет к концу лета.

    Хотя администрация Тегерана начала крупный экологический проект с бюджетом в 6 млрд долларов для восстановления озера, из-за продолжающейся в стране засухи желаемый результат не был достигнут.

    Фото
