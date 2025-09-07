İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Urmiya gölü tamamilə quruyub

    Region
    • 07 sentyabr, 2025
    • 18:52
    Urmiya gölü tamamilə quruyub

    İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində yerləşən Urmiya gölü tamamilə quruyub.

    "Report" bu barədə TRT-yə istinadən məlumat verir.

    Qeyd olunub ki, dünyanın ən böyük duzlu göllərindən olan Urmiya gölünün qurumasına dair peyk görüntüləri İran mediasında yayımlanıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İran rəsmiləri görülən tədbirlər nəticə verməsə, gölün yayın axırına qədər quruyacağını bildirmişdilər.

    Onu da bildirək ki, Tehran administrasiyası gölün bərpası üçün 6 milyard dollar büdcəli böyük ekoloji layihəyə başlasa da, ölkədə davam edən quraqlıq səbəbindən istənilən nəticə əldə olunmayıb.

