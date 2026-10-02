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    Оверчук: Ждем от Армении ответа по восстановлению ж/д участков с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    • 02 октября, 2026
    • 17:49
    Оверчук: Ждем от Армении ответа по восстановлению ж/д участков с Азербайджаном и Турцией

    Россия ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков армянских железных дорог от Ерасаха до границы Нахчывана (Азербайджан) и от Гюмри до границы с Турцией, находящихся в концессии "Российских железных дорог" (РЖД).

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    "Сегодня обсуждался, в том числе, и вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. И мы обратили внимание на то, что поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахчывана и от Гюмри до границы с Турцией", - сказал он.

    По его словам, эти решения приняты на уровне президента РФ Владимира Путина еще в январе, и российская сторона ждет реакции Армении.

    "Но я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые продвинут этот вопрос дальше", - добавил Оверчук.

    Алексей Оверчук Российско-армянские отношения Железные дороги Азербайджан Армения
    Overçuk: Ermənistandan dəmir yollarının bərpası ilə bağlı təklifimizə cavab gözləyirik
    Overchuk: Russia awaits Armenia's response on restoring railways with Azerbaijan, Türkiye
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