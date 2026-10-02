Оверчук: Ждем от Армении ответа по восстановлению ж/д участков с Азербайджаном и Турцией
- 02 октября, 2026
- 17:49
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Россия ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков армянских железных дорог от Ерасаха до границы Нахчывана (Азербайджан) и от Гюмри до границы с Турцией, находящихся в концессии "Российских железных дорог" (РЖД).
Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодня обсуждался, в том числе, и вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. И мы обратили внимание на то, что поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахчывана и от Гюмри до границы с Турцией", - сказал он.
По его словам, эти решения приняты на уровне президента РФ Владимира Путина еще в январе, и российская сторона ждет реакции Армении.
"Но я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые продвинут этот вопрос дальше", - добавил Оверчук.