Оверчук: Ждем от Армении ответа по восстановлению ж/д участков с Азербайджаном и Турцией

Россия ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков армянских железных дорог от Ерасаха до границы Нахчывана (Азербайджан) и от Гюмри до границы с Турцией, находящихся в концессии "Российских железных дорог" (РЖД).

Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Сегодня обсуждался, в том числе, и вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. И мы обратили внимание на то, что поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахчывана и от Гюмри до границы с Турцией", - сказал он.

По его словам, эти решения приняты на уровне президента РФ Владимира Путина еще в январе, и российская сторона ждет реакции Армении.

"Но я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые продвинут этот вопрос дальше", - добавил Оверчук.