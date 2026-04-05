    Оверчук: При вступлении в ЕС у Армении не будет авиасообщения с РФ

    Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил, что в случае вступления в Европейский союз у Армении не будет авиасообщения с Россией.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире Первого канала.

    "Нет авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Арменией", - подчеркнул Оверчук.

    Он указал, что гражданам Армении стоит осознавать потенциальные последствия принятого курса на евроинтеграцию. "Может быть, это звучит очень жестко, но мы хотим, чтобы люди в Армении понимали, что если это произойдет, то оно произойдет, потому что были приняты решения о сближении с Европейским Союзом", - обратил внимание российский вице-премьер.

    При этом, по словам Оверчука, остается неизвестным, каковы будут результаты вступления Армении в ЕС.

    Overçuk: Ermənistan Aİ-yə girəcəyi halda, Rusiya ilə hava əlaqəsi olmayacaq

