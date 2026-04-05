    • 05 aprel, 2026
    • 18:39
    Overçuk: Ermənistan Aİ-yə girəcəyi halda, Rusiya ilə hava əlaqəsi olmayacaq

    Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk xəbərdarlıq edib ki, Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olacağı təqdirdə, Ermənistanın Rusiya ilə hava əlaqəsi olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Overçuk bu barədə "Birinci kanal"ın efirində bildirib.

    "Hazırda Avropa İttifaqı ölkələri ilə hava əlaqəsi yoxdur, bu isə o deməkdir ki, bizim Ermənistanla da hava əlaqəmiz olmayacaq", - Overçuk vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Ermənistan vətəndaşları Avropaya inteqrasiya istiqamətində qəbul edilmiş kursun potensial nəticələrini dərk etməlidirlər.

    "Bəlkə də bu, çox sərt səslənir, lakin biz istəyirik ki, Ermənistandakı insanlar başa düşsünlər ki, əgər bu baş verərsə, o cür hallar məhz Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşma barədə qərarlar qəbul edildiyi üçün baş verəcək", - Rusiya Baş nazirinin müavini diqqətə çatdırıb.

    Bununla belə, Overçukun sözlərinə görə, Ermənistanın Aİ-yə daxil olmasının mümkün nəticələri naməlum qalır.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Aleksey Overçuk
    Оверчук: При вступлении в ЕС у Армении не будет авиасообщения с РФ

    Son xəbərlər

    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti