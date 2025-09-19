Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Отстранен от должности командующий погранвойсками СНБ Армении

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 16:30
    Отстранен от должности командующий погранвойсками СНБ Армении

    Эдгар Унанян отстранен от должности командующего погранвойсками СНБ Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

    Он пробыл на этом посту чуть больше года. Ранее Унанян занимал должность замкомандующего погранвойск, был погранпредставителем на армяно-грузинской границе.

    Ermənistanın sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

