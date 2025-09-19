Отстранен от должности командующий погранвойсками СНБ Армении
- 19 сентября, 2025
- 16:30
Эдгар Унанян отстранен от должности командующего погранвойсками СНБ Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.
Он пробыл на этом посту чуть больше года. Ранее Унанян занимал должность замкомандующего погранвойск, был погранпредставителем на армяно-грузинской границе.
