    Ermənistanın sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 16:42
    Ermənistanın sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

    Edqar Unanyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan imzalayıb.

    Daha əvvəl, E.Unanyan sərhəd qoşunları komandanının müavini vəzifəsində çalışıb, Ermənistan-Gürcüstan sərhədində sərhəd nümayəndəsi olub.

    Edqar Unanyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti
    Отстранен от должности командующий погранвойсками СНБ Армении

