Ermənistanın sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb
Region
- 19 sentyabr, 2025
- 16:42
Edqar Unanyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan imzalayıb.
Daha əvvəl, E.Unanyan sərhəd qoşunları komandanının müavini vəzifəsində çalışıb, Ermənistan-Gürcüstan sərhədində sərhəd nümayəndəsi olub.
