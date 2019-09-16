Открылись новые детские сады в двух грузинских селах, где компактно проживают азербайджанцы

В Гардабанском районе Грузии открылись два новых детских сада.

По сообщению грузинского бюро Report, дошкольные учреждения, обучение в которых будет проходить на азербайджанском языке, сданы в эксплуатацию в селах Калинин и Джандар.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, глава исполнительной власти Гардабани Рамаз Будагашвили, депутаты Савалан Мирзоев, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и другие официальные лица.

Отстроенный двухэтажный детский сад рассчитан на 90 детей. В настоящее время в нем обучаются 60 воспитанников. На строительство детского сада из местного бюджета было выделено 375 тысяч лари. В детском саду в селе Джандар в процесс воспитания вовлечены 60 детей. Ранее в этом здании располагалось местное представительство районной исполнительной власти.

Здание было отремонтировано и преобразовано в детский сад. Заместитель главы исполнительной власти Гардабанского района Дунъямалы Гаджиев заявил журналистам, что в настоящее время ведется строительство 300 детских садов, в которых будут обучаться воспитанники из сел Гаратехле и Агтехле.

По словам Д.Гаджиева, строительство дошкольных учреждений планируется завершить до апреля текущего года. Глава исполнительной власти Гардабанского района заявил, что в предстоящие годы во всех селах Гардабани будут построены детские сады. Отметим, что в апреле этого года были сданы в эксплуатацию новые детские сады в селах Кёсалы и Назарли Гардабанского района.