Отгрузка нефти на терминале КТК после атак БПЛА возобновлена

Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в полночь 26 ноября, прием от грузоотправителей осуществлялся штатно.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КТК.

"Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.