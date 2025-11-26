Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Отгрузка нефти на терминале КТК после атак БПЛА возобновлена

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 12:06
    Отгрузка нефти на терминале КТК после атак БПЛА возобновлена

    Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в полночь 26 ноября, прием от грузоотправителей осуществлялся штатно.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КТК.

    "Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - сказано в сообщении.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.

    КТК атака дронов российско-украинская война
    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

