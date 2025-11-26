Отгрузка нефти на терминале КТК после атак БПЛА возобновлена
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 12:06
Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в полночь 26 ноября, прием от грузоотправителей осуществлялся штатно.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КТК.
"Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.
Последние новости
12:59
Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждалсяВ регионе
12:54
BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИИКТ
12:53
Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в ноябре в АзербайджанеЭкология
12:44
Белозеров: Совет железных дорог СНГ представит доклад о работе за 2020–2024 годыИнфраструктура
12:43
В Баку завтра ожидается 17°С теплаЭкология
12:37
Ровшан Рустамов: Средний коридор повышает свою значимость как безопасный транзитный маршрутИнфраструктура
12:36
В России в апреле пройдет I международный транспортно-логистический форумИнфраструктура
12:36
Рустамов: Азербайджан укрепляет позиции в качестве стратегического транспортного узлаИнфраструктура
12:34