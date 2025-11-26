PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib
- 26 noyabr, 2025
- 12:33
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu dəniz terminalında neft yüklənməsi pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hücumlarından sonra bərpa edilib.
"Report"un Qazaxıstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Konsorsiumun mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.
"Son günlərdə yükgöndərənlərin neftinin Tengiz - Novorossiysk sisteminə təhvil verməsi normal iş rejmində həyata keçirilib", - açıqlamada qeyd edilib.
Daha əvvəl Ukrayna KİV-i məlumat yaymışdı ki, Silahlı Qüvvələrin və Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları ilə Rusiyanın Novorossiysk şəhərinə hücum nəticəsində neft terminalı və desant gəmisi zədələnib.
