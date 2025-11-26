İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:33
    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu dəniz terminalında neft yüklənməsi pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hücumlarından sonra bərpa edilib.

    "Report"un Qazaxıstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Konsorsiumun mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.

    "Son günlərdə yükgöndərənlərin neftinin Tengiz - Novorossiysk sisteminə təhvil verməsi normal iş rejmində həyata keçirilib", - açıqlamada qeyd edilib.

    Daha əvvəl Ukrayna KİV-i məlumat yaymışdı ki, Silahlı Qüvvələrin və Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları ilə Rusiyanın Novorossiysk şəhərinə hücum nəticəsində neft terminalı və desant gəmisi zədələnib.

    Отгрузка нефти на терминале КТК после атак БПЛА возобновлена

