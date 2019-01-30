Отец задержанного cегодня российского сенатора также арестован

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Отец обвиняемого в убийствах российского сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что Рауль Арашуков задержан в одном из офисов "Газпрома".

Рауфу Арашукову может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 УК России.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Рауф Арашуков сегодня был задержан в зале заседаний Совета Федерации.