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    Отец задержанного cегодня российского сенатора также арестован

    © TASS

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Отец обвиняемого в убийствах российского сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

    Он уточнил, что Рауль Арашуков задержан в одном из офисов "Газпрома".

    Рауфу Арашукову может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 УК России.

    Ранее сообщалось, что российский сенатор Рауф Арашуков сегодня был задержан в зале заседаний Совета Федерации.

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