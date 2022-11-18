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Отец Михаила Саакашвили призывает граждан Грузии к акциям протеста

Отец Михаила Саакашвили призывает граждан Грузии к акциям протеста Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили опубликовал заявление в соцсетях, призвав сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию в Тбилиси в воскресенье, 20 ноября, в 14.00.
В регионе
18 ноября 2022 г. 11:38
Отец Михаила Саакашвили призывает граждан Грузии к акциям протеста

Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили опубликовал заявление в соцсетях, призвав сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию в Тбилиси в воскресенье, 20 ноября, в 14.00.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, он заявляет, что его сын находится в заключении "по полностью сфабрикованным обвинениям" и, состояние здоровья ухудшается.

"Грузины и негрузины, сторонники развития и процветания страны, сторонники евроориентации, простые члены общества, врачи, особенно молодежь!.. Будьте рядом друг с другом и рядом с Мишей" - написал он, отметив, что Михаила Саакашвили срочно нужно вывезти за границу на лечение.

Экс-президент уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике "Вивамед", куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.

Он был задержан 1 октября прошлого года. По данным следствия, он тайно прибыл в грузинский порт Поти из Украины на пароме.

В настоящее время Саакашвили отбывает 6-летний срок заключения. К этому сроку он был приговорен заочно, в те годы, когда отсутствовал в Грузии, по двум делам о превышении служебных полномочий. Суд рассматривает еще три дела в отношении Саакашвили, в том числе о незаконном пересечении границы.

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