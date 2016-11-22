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    Отдан приказ о задержании в Турции главарей террористических группировок

    Приказ коснулся 48-ми террористов

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Соответствующая госструктура Турции отдала приказ о задержании подозреваемых в теракте на анкаринской улице Мерасим членов террористической группировки РПК и главарей ее сирийского крыла PYD.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, приказ коснулся 48-ми членов террористической группировки.

    По информации, в их числе главари РПК в Европе Зубейр Айдар и Ремзи Картал, один из главарей сирийского крыла РПК PYD Салих Муслим, а также управляющие РПК Джемиль Байык, Мурат Карайылан и Ферман Хусейн.

    Отметим, что они обвиняются в размещении взрывчаток на улице, через которую проезжали военные автомобили.

    Согласно официальной информации, в результате указанного теракта погибли 99, были ранены 500 человек.

    По данным Медицинской палаты Анкары, в результате теракта погибли 106 человек. 

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