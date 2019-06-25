Освобожден 41 задержанный во время акций в Тбилиси

Освобожден 41 человек, задержанный во время массовой акции, проведенной 20 июня у здания парламента Грузии.
Как сообщает местное бюро Report, решение об этом принял Тбилисский апелляционный суд.
Задержанные отбыли 4 дня административного ареста. Они были освобождены в зале суда.
Суд выявил невиновность двух из 41 человека.
Отметим, что в ходе акции 20 июня были задержаны 305 человек. Одним из требований продолжающихся в Тбилиси массовых акций является освобождение всех этих лиц.
Cəmilə BabayevaАвтор новости