Освобожден 41 задержанный во время акций в Тбилиси

Освобожден 41 человек, задержанный во время массовой акции, проведенной 20 июня у здания парламента Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, решение об этом принял Тбилисский апелляционный суд.

Задержанные отбыли 4 дня административного ареста. Они были освобождены в зале суда.

Суд выявил невиновность двух из 41 человека.

Отметим, что в ходе акции 20 июня были задержаны 305 человек. Одним из требований продолжающихся в Тбилиси массовых акций является освобождение всех этих лиц.