Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рисками

Средний коридор приобретает все большее значение как надежный маршрут между Европой и Азией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Осман Бойраз на панели "Средний коридор: От надежности к эффективности" Форума Шелкового пути в Тбилиси.

По его словам, данный маршрут действительно безопасен, и тому есть несколько причин. "Речь идет о транзитном маршруте через Каспийское море, а он на три тысячи километров короче северного маршрута. Здесь также имеются благоприятные климатические условия, и, кроме того, сочетаются различные альтернативные виды транспорта. Таким образом, если где-то возникнут какие-либо ограничения, весь коридор не будет парализован", - отметил замминистра.

Он сказал, что в последнее время объем торговли между Европой и Китаем увеличился, поэтому возросла важность грузоперевозок и транспорта. "При последовательной политике и инвестициях действительно возможно утроить количество и объем перевозимых грузов. Кроме того, прогноз показывает, что этот коридор принесет выгоду в будущем", - подчеркнул Осман Бойраз.

По его словам, из-за определенных условий на Каспии грузы могут задерживаться, поэтому важно и дальше укреплять инфраструктуру и упрощать модель управления.

"Средний коридор - это надежный маршрут, поскольку он проходит через регион, где геополитические риски минимальны. Именно поэтому он действительно может стать самым надежным и благоприятным коридором. Конечно, привлечение инвестиций и содействие многостороннему сотрудничеству также важны. Мы хотим, чтобы Средний коридор был не только надежным и благоприятным, но и создающим больше возможностей", - заявил он.