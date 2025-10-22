Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рисками

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 18:58
    Средний коридор приобретает все большее значение как надежный маршрут между Европой и Азией.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Осман Бойраз на панели "Средний коридор: От надежности к эффективности" Форума Шелкового пути в Тбилиси.

    По его словам, данный маршрут действительно безопасен, и тому есть несколько причин. "Речь идет о транзитном маршруте через Каспийское море, а он на три тысячи километров короче северного маршрута. Здесь также имеются благоприятные климатические условия, и, кроме того, сочетаются различные альтернативные виды транспорта. Таким образом, если где-то возникнут какие-либо ограничения, весь коридор не будет парализован", - отметил замминистра.

    Он сказал, что в последнее время объем торговли между Европой и Китаем увеличился, поэтому возросла важность грузоперевозок и транспорта. "При последовательной политике и инвестициях действительно возможно утроить количество и объем перевозимых грузов. Кроме того, прогноз показывает, что этот коридор принесет выгоду в будущем", - подчеркнул Осман Бойраз.

    По его словам, из-за определенных условий на Каспии грузы могут задерживаться, поэтому важно и дальше укреплять инфраструктуру и упрощать модель управления.

    "Средний коридор - это надежный маршрут, поскольку он проходит через регион, где геополитические риски минимальны. Именно поэтому он действительно может стать самым надежным и благоприятным коридором. Конечно, привлечение инвестиций и содействие многостороннему сотрудничеству также важны. Мы хотим, чтобы Средний коридор был не только надежным и благоприятным, но и создающим больше возможностей", - заявил он.

