    Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyi: Orta Dəhliz etibarlı marşrutdur, geosiyasi risklər minimumdur

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:21
    Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyi: Orta Dəhliz etibarlı marşrutdur, geosiyasi risklər minimumdur

    Tbilisidə keçirilən İpək Yolu Forumunun "Orta Dəhliz: Etibarlılıqdan Səmərəliliyə" panelində Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur nazirinin müavini Osman Boyraz Orta Dəhlizin strateji əhəmiyyətindən danışıb.

    Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir.

    Boyraz bildirib ki, Orta Dəhliz Avropa və Asiya arasında etibarlı marşrut kimi getdikcə önəm qazanır: "Orta Dəhliz həqiqətən öz təhlükəsizliyi ilə seçilir. Xəzər dənizinin tranzit marşrutu Şimal marşrutundan üç min kilometr qısadır, iqlim şəraiti əlverişlidir və müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin birləşməsi sayəsində hər hansı məhdudiyyət dəhlizin bütövlüyünü pozmur".

    O, Avropa ilə Çin arasında ticarətin artdığını, bunun nəticəsində daşınmanın əhəmiyyətinin yüksəldiyini vurğulayıb: "Ardıcıl siyasət və investisiyalarla daşınan yüklərin sayı və həcmi üç dəfə artırıla bilər. Bu dəhliz gələcəkdə region üçün böyük fayda verəcək".

    Nazir müavini əlavə edib ki, Xəzər dənizində müəyyən gecikmələr olsa da, infrastrukturun gücləndirilməsi və idarəetmə modelinin sadələşdirilməsi ilə bu problemlər aradan qaldırıla bilər: "Orta Dəhliz etibarlı marşrutdur, çünki geosiyasi risklər minimumdur. Biz istəyirik ki, o təkcə etibarlı və dəstəkləyici deyil, həm də daha əlçatan və daha çox imkan yaradan marşrut olsun. Sərmayələrin cəlb edilməsi və çoxtərəfli əməkdaşlığın təşviqi də vacibdir".

    Orta Dəhliz Tbilisi İpək Yolu Forumu Türkiyə

