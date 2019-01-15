Организаторы акции протеста в Армении требуют ареста депутата

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Организаторы акции протеста с требованием ареста экс-замминистра обороны Армении, бывшего депутата и председателя добровольческой организации «Еркрапа» Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном хранении оружия и присвоении, ждут ответа премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщил один из организаторов акции Дживан Абрамян.

Он призвал к проведению акций гражданского неповиновения в стране. Абрамян сообщил, что участники акции сегодня двинулись по проспекту Аршакуняц, и не исключил возможности перекрытия магистральной дороги.

Отметим, что экс-замминистра обороны Армении, бывший депутат Манвел Григорян был задержан 19 июня 2018 года.

Напомним, что судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян 21 декабря удовлетворил ходатайство защитника Манвела Григоряна, освободив последнего под залог в размере 25 миллионов драмов (52 тысячи долларов), что привело к проведению акций протеста в стране.