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    Протестующие против освобождения экс-депутата Армении под залог возобновили акции протеста

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    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Протестующие против освобождения бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна под залог возобновили акции протеста в Эчмиадзине, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Они призывают всех 11 января в 16:00 часов собраться у Апелляционного суда, где состоится слушание по делу М.Григоряна.

    Как планируется, далее акции продолжатся в Ереване.

    "Акции будут у здания суда. Мы будем требовать немедленного изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, его заключение под стражу и другие вытекающие из этого действия", – сказал журналистам участник акции Дживан Абрамян.

    Напомним, что судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян 21 декабря удовлетворил ходатайство защитника Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

    За этим последовали акции протеста эчмиадзинцев против этого решения. Прокуратура заявила об обжаловании решения об освобождении Григоряна под залог в Апелляционном суде.

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