    Опрос: 76% украинцев верят в возможность победы Украины в войне

    • 16 сентября, 2025
    • 13:47
    76% украинцев верят в возможность победы Украины в войне при условии продолжения военной и финансовой помощи, а также расширения санкций в отношении России.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

    Среди опрошенных только 18% граждан ожидают, что мир можно будет достичь в 2025 году, 27% - в 2026 году, 32% – в 2027 году и позже. 

    При этом, 74% украинцев отметили, что готовы одобрить план Европы и Украины по урегулированию конфликта, предусматривающий замораживание линии фронта, де-факто сохранение контроля РФ над большей части украинских территорий, оккупированных в ходе боевых действий. Но важным условием является то, что де-юре этого не признают ни Украина, ни мировая общественность. 

    Согласно опросу, который охватил 1 023 респондента, 62% граждан выразили готовность "терпеть войну столько, сколько потребуется".

    Лента новостей