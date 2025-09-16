Опрос: 76% украинцев верят в возможность победы Украины в войне

76% украинцев верят в возможность победы Украины в войне при условии продолжения военной и финансовой помощи, а также расширения санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Среди опрошенных только 18% граждан ожидают, что мир можно будет достичь в 2025 году, 27% - в 2026 году, 32% – в 2027 году и позже.

При этом, 74% украинцев отметили, что готовы одобрить план Европы и Украины по урегулированию конфликта, предусматривающий замораживание линии фронта, де-факто сохранение контроля РФ над большей части украинских территорий, оккупированных в ходе боевых действий. Но важным условием является то, что де-юре этого не признают ни Украина, ни мировая общественность.

Согласно опросу, который охватил 1 023 респондента, 62% граждан выразили готовность "терпеть войну столько, сколько потребуется".