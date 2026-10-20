Экс-тренер U-21 Азербайджана приедет в Баку в качестве эксперта ФИФА

Бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Бернард Липперт приедет в Баку.

Об этом Report сообщил сам 64-летний германский специалист.

Он посетит Азербайджан в связи с чемпионатом мира U-15, который пройдет в Баку.

"В среду я буду в Баку. Мой визит связан с чемпионатом мира U-15, поскольку я работаю экспертом ФИФА", - сказал Липперт.

Чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе. Церемонии открытия и финальный матч турнира состоятся в Бакинском кристальном зале.

Отметим, что в 2009-2014 годах Бернард Липперт работал в сборной Азербайджана помощником своего соотечественника Берти Фогтса. Кроме того, он занимал должности технического директора АФФА (2008–2020) и главного тренера молодежной сборной U-21 (2009–2014).

Последним местом работы специалиста стала сборная Ганы, где с 2020 года по октябрь 2023 года он занимал должность технического директора.