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    Экс-тренер U-21 Азербайджана приедет в Баку в качестве эксперта ФИФА

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 11:34
    Экс-тренер U-21 Азербайджана приедет в Баку в качестве эксперта ФИФА

    Бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Бернард Липперт приедет в Баку.

    Об этом Report сообщил сам 64-летний германский специалист.

    Он посетит Азербайджан в связи с чемпионатом мира U-15, который пройдет в Баку.

    "В среду я буду в Баку. Мой визит связан с чемпионатом мира U-15, поскольку я работаю экспертом ФИФА", - сказал Липперт.

    Чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе. Церемонии открытия и финальный матч турнира состоятся в Бакинском кристальном зале.

    Отметим, что в 2009-2014 годах Бернард Липперт работал в сборной Азербайджана помощником своего соотечественника Берти Фогтса. Кроме того, он занимал должности технического директора АФФА (2008–2020) и главного тренера молодежной сборной U-21 (2009–2014).

    Последним местом работы специалиста стала сборная Ганы, где с 2020 года по октябрь 2023 года он занимал должность технического директора.

    Бернард Липперт Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Bernard Lippert FIFA eksperti kimi Bakıya gəlir
    Former Azerbaijan U-21 coach to visit Baku as FIFA expert
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