İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Bernard Lippert FIFA eksperti kimi Bakıya gəlir

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:56
    Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Bernard Lippert FIFA eksperti kimi Bakıya gəlir

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Bernard Lippert Bakıya gəlir.

    Bu barədə "Report"a 64 yaşlı almaniyalı mütəxəssis məlumat verib.

    O, Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı ilə əlaqədar ölkəmizə səfər edəcək.

    "Çərşənbə günü Bakıda olacağam. Səfərim U-15 dünya çempionatı ilə bağlıdır. Çünki mən FIFA-da ekspert kimi fəaliyyət göstərirəm".

    U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 22-30-da Hövsan Yarış Kompleksində baş tutacaq. Turnurin açılış və final görüşü Bakı Kristal Zalında keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, Bernard Lippert 2009-2014-cü illər aralığında tanınmış həmyerlisi Berti Foqtsun köməkçisi qismində milli komandamızda çalışıb. Bununla yanaşı, AFFA-nın texniki direktoru (2008-2020), U-21 yığmamızın baş məşqçisi (2009-2014) vəzifələrini tutub.

    Onun son iş yeri Qana millisi olub. 2020-ci ildən 2023-cü ilin oktyabrına qədər adıçəkilən komandada texniki direktor kimi fəaliyyət göstərib.

    Bernard Lippert Berti Foqts FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Futbol üzrə Azərbaycanın U-21 millisi
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