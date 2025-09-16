İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır

    Ukraynalıların 76 %-i hərbi və maliyyə yardımının davam etdiriləcəyi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndiriləcəyi halda ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Kiyev Beynəlxalq Sosiologiya İnstitutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərir.

    Sorğuda iştirak edənlərin yalnız 18 %-i sülhün 2025-ci ildə, 27 %-i 2026-cı ildə, 32%-i isə 2027-ci ildə və daha sonra əldə edilə biləcəyini gözləyir.

    1023 respondentin iştirak etdiyi sorğuya əsasən, vətəndaşların 62 %-i "müharibəyə nə qədər lazımdırsa, o qədər dözməyə" hazır olduğunu bildirib.

    Опрос: 76% украинцев верят в возможность победы Украины в войне

