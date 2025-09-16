Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır
Region
- 16 sentyabr, 2025
- 14:02
Ukraynalıların 76 %-i hərbi və maliyyə yardımının davam etdiriləcəyi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndiriləcəyi halda ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Kiyev Beynəlxalq Sosiologiya İnstitutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərir.
Sorğuda iştirak edənlərin yalnız 18 %-i sülhün 2025-ci ildə, 27 %-i 2026-cı ildə, 32%-i isə 2027-ci ildə və daha sonra əldə edilə biləcəyini gözləyir.
1023 respondentin iştirak etdiyi sorğuya əsasən, vətəndaşların 62 %-i "müharibəyə nə qədər lazımdırsa, o qədər dözməyə" hazır olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
14:34
KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda görüşə bilərlərDigər ölkələr
14:33
Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıbHadisə
14:24
Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
14:20
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilibXarici siyasət
14:15
Foto
Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2İncəsənət
14:11
Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıbXarici siyasət
14:06
Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıbEnergetika
14:02
Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanırRegion
14:00