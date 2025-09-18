Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Опрос: 12% респондентов в Армении готовы проголосовать за Пашиняна

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 13:19
    По инициативе оппозиционных сил Армении проведено закрытое социологическое исследование с целью определить за кого готовы проголосовать граждане страны, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Результаты исследования показали, что рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна составляет 12%.

    Опрос, проведенный с 25 по 30 августа, в котором приняли участие 1 100 респондентов, показал, что 17,3% опрошенных поддержат правящую партию "Гражданский договор" 6,4% - блок "Армения".

    При этом 75% респондентов заявили, что недовольны работой правительства.

    Второе место в рейтинге занимает президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, набравший порядка 10% поддержки. Однако, когда речь заходит о политической силе, сформированной им, этот показатель меньше. На третьей позиции - второй президент Армении Роберт Кочарян с 6%.

    Рейтинги остальных известных политических сил, включая Республиканскую партию Армении (РПА) и партию "Процветающая Армения", находятся в пределах 1–1,5%.

    Армения Никол Пашинян опрос парламентские выборы рейтинг
    Ermənistanda respondentlərin 12%-i Paşinyana səs verməyə hazırdır

