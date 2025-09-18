İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    18 sentyabr, 2025
    • 13:35
    Ermənistanda respondentlərin 12%-i Paşinyana səs verməyə hazırdır

    Ermənistanda müxalifət qüvvələrinin təşəbbüsü ilə sosioloji araşdırma aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri bildirib.

    Məqsəd növbəti bazar günü parlament seçkiləri keçiriləcəyi halda ölkə vətəndaşlarının kimə səs verəcəyini müəyyən etmək olub.

    Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, Baş nazir Nikol Paşinyanın reytinqi 12 % təşkil edir.

    25-30 avqust tarixlərində keçirilən və 1100 respondentin iştirak etdiyi sorğu göstərib ki, respondentlərin 17,3 %-i hakim "Mülki Müqavilə" partiyasını, 6,4 %-i isə "Ermənistan" blokunu dəstəkləyəcək.

    Eyni zamanda, rəyi soruşulanların 75 %-i hökumətin işindən narazı olduğunu bildirib.

    Reytinqdə ikinci yerdə "Taşir" şirkətlər qrupunun prezidenti Samvel Karapetyan qərarlaşıb, o, təxminən 10 % dəstək qazanıb. Üçüncü yeri 6 %-lə Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan tutub.

    Опрос: 12% респондентов в Армении готовы проголосовать за Пашиняна

