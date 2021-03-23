Оппозиция Армении решила дать старт новой волне политических акций

Совет "Движения за спасение родины" принял решение о расширении географии действий с вовлечением населения регионов

Армянское оппозиционное объединение "Движение за спасение родины", которое с конца февраля заблокировало центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, во вторник приняло решение открыть его и оставить перекрытой параллельную улицу Демирчяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

"Исходя из вышеизложенного, Совет "Движения за спасение родины" принял решение о текущем этапе борьбы: старт новой волны политических акций, расширения географии действий с вовлечением населения регионов, оставить палаточный городок на улице Демирчяна как штаб движения, восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив создаваемые для граждан неудобства", - отмечается в сообщении.