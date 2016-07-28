 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Оппозиционеры Армении призывают выйти на улицы с требованием смены власти в стране

    Партия Наследие: Мы требуем сформировать временное правительство

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Армении оппозиционная партия "Наследие" после захвата в Ереване поста ППС вооруженной группой выступила с требованием смены власти в стране, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Мы требуем сформировать временное правительство, которое подготовит и проведет внеочередные президентские и парламентские выборы в декабре этого года. Призываем наших граждан выйти на улицы, участвовать в митингах против беззакония властей", — говорится в заявлении партии.

    Оппозиционеры также призвали международное сообщество отреагировать на массовые случаи нарушения прав человека со стороны властей.

    Отметим, что очередная акция протеста запланирована на сегодня в 20:00 на Площади Свободы в Ереване. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi