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Опальный генерал ответил Пашиняну: У него психические расстройства

Опальный генерал ответил Пашиняну: У него психические расстройства "Никол Пашинян страдает от психических расстройств. Он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло".
В регионе
27 ноября 2020 г. 17:20
Опальный генерал ответил Пашиняну: У него психические расстройства

"Никол Пашинян страдает от психических расстройств. Он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал бывший начальник Службы военного контроля Министерства обороны Армении, экс-начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

Напомним, что ранее Мовсес Акопян раскритиковал оборонное ведомство, заявив, что информации минобороны Армении были лживы на все 100%, и только за 5 дней войны из армии дезертировало 1 500 военных.

Сегодня же в своем обращении к народу Пашинян припомнил экс-начальнику генштаба Армении закупку металлолома вместо оружия.

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Версия на азербайджанском языке Erməni generaldan Paşinyana cavab: “Onun psixi problemləri var”

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