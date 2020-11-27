Опальный генерал ответил Пашиняну: У него психические расстройства

"Никол Пашинян страдает от психических расстройств. Он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло".

"Никол Пашинян страдает от психических расстройств. Он не представляет, что такое армия, что такое война, когда и что произошло".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал бывший начальник Службы военного контроля Министерства обороны Армении, экс-начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

Напомним, что ранее Мовсес Акопян раскритиковал оборонное ведомство, заявив, что информации минобороны Армении были лживы на все 100%, и только за 5 дней войны из армии дезертировало 1 500 военных.

Сегодня же в своем обращении к народу Пашинян припомнил экс-начальнику генштаба Армении закупку металлолома вместо оружия.