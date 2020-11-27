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Пашинян припомнил экс-начальнику генштаба Армении закупку металлолома вместо оружия

Пашинян припомнил экс-начальнику генштаба Армении закупку металлолома вместо оружия Генерал забывает о том, что, когда он занимал должность, было возбуждено уголовное дело из-за приобретения металлолома вместо оружия
В регионе
27 ноября 2020 г. 15:09
Пашинян припомнил экс-начальнику генштаба Армении закупку металлолома вместо оружия
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"Резервный генерал (имеет ввиду Мовсеса Акопяна - Report) проводит пресс-конференцию и рассказывает о неудачах. Но генерал забывает о том, что, когда он занимал должность, было возбуждено уголовное дело из-за приобретения металлолома вместо оружия на 42 млн долларов США".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что ранее бывший главный военный инспектор минобороны Армении, экс-начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Мовсес Акопян раскритиковал оборонное ведомство, заявив, что информации минобороны Армении были лживы на все 100%, и только за 5 дней войны из армии дезертировало 1 500 военных.

После этих слов специальная следственная служба Армении возбудила в отношении опального генерала уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş baş qərargah rəisi “metallolom” satırmış

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