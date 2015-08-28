ООН: Население Армении сократится почти до 2 млн. человек к 2100 году

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По прогнозам ООН, население Армении сократится до 1,7-1,8 млн. человек к 2100 году. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил исполнительный представитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН Гарик Айрапетян.

"В настоящее время население Армении де-юре составляет порядка 3 млн. человек, но де-факто - 2,6-2,8 млн. Прогноз ООН основывается на данных переписи населения, которое было проведено в мире в 2010 году", - сказал Айрапетян на пресс-конференции в пятницу.

"Основными причинами, которые приведут к сокращению населения, являются сокращение рождаемости, миграция, старение нации. Угрожающим является соотношение работоспособного населения к пенсионерам, которое достигнет 2,4 в 2100 году (5,4 - в 2015-м)", - сказал Айрапетян.