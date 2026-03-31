Омуралиев: Встреча глав космических агентств ОТГ может пройти в 2027 году в Казахстане

Встреча глав космических агентств стран ОТГ в 2027 году может пройти в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Я прошу казахстанскую сторону рассмотреть возможность проведения в 2027 году следующей, шестой встречи руководителей космических агентств. Как вы знаете, официальная Астана должна была принять нас в прошлом году... Я надеюсь, что в следующем году наша встреча пройдет в Казахстане", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Узбекистан готовится запустить первый научный спутник формата 6U.