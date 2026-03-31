Омуралиев: Встреча глав космических агентств ОТГ может пройти в 2027 году в Казахстане
В регионе
- 31 марта, 2026
- 11:34
Встреча глав космических агентств стран ОТГ в 2027 году может пройти в Казахстане.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.
"Я прошу казахстанскую сторону рассмотреть возможность проведения в 2027 году следующей, шестой встречи руководителей космических агентств. Как вы знаете, официальная Астана должна была принять нас в прошлом году... Я надеюсь, что в следующем году наша встреча пройдет в Казахстане", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Узбекистан готовится запустить первый научный спутник формата 6U.
Последние новости
12:08
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 3 тыс. человекВнешняя политика
12:03
Бинали Йылдырым: Геноцид 31 марта – общая трагедия всего тюркского мираВ регионе
12:02
На месторождении "Западная Курна-1" в Ираке разбился БПЛАДругие страны
12:01
Кир Стармер проведет экстренное совещание по ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
11:57
При ударах РФ по Украине погиб один человек, более десяти получили раненияДругие страны
11:54
Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном превысило 6,1 тыс. человекДругие страны
11:52
В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:50
В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем местеБизнес
11:40