Омер Челик: Турция может быть идеальным посредником между РФ и Украиной
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 19:27
Турция может быть идеальным посредником между Россией и Украиной.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
Он отметил, что страна, ведущая переговоры с одной стороной, не может их вести с другой.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган - единственный лидер, способный вести диалог как с российским, так и с украинским руководством", - сказал он.
