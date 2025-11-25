Омер Челик: Турция может быть идеальным посредником между РФ и Украиной

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В регионе
    25 ноября, 2025
    19:27
    Турция может быть идеальным посредником между Россией и Украиной.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Он отметил, что страна, ведущая переговоры с одной стороной, не может их вести с другой.

    "Президент Реджеп Тайип Эрдоган - единственный лидер, способный вести диалог как с российским, так и с украинским руководством", - сказал он.

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

