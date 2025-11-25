Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər
Region
- 25 noyabr, 2025
- 19:02
Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çelik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Çünki bir tərəflə danışa bilən dövlət digər ilə danışa bilmir. Türkiyənin isə mövqeyi konkretdir. Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan həm Rusiya, həm də Ukrayna liderləri ilə danışa bilən yeganə liderdir", -o bildirib.
Son xəbərlər
19:36
ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcəkDigər ölkələr
19:26
Foto
Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:26
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİBFutbol
19:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilibKomanda
19:15
Foto
SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
19:14
ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıbElm və təhsil
19:03
Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunubHadisə
19:02
Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilərRegion
19:02