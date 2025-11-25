İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 19:02
    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çelik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Çünki bir tərəflə danışa bilən dövlət digər ilə danışa bilmir. Türkiyənin isə mövqeyi konkretdir. Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan həm Rusiya, həm də Ukrayna liderləri ilə danışa bilən yeganə liderdir", -o bildirib.

