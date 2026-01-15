Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Омер Челик: Евросоюз не может быть посредником в кипрском вопросе

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 22:03
    Омер Челик: Евросоюз не может быть посредником в кипрском вопросе

    Выражения "оккупация" и "аннексия", которые Кипрская Администрация, как нынешний председатель Совета Евросоюза, использует против Турецкой Республики Северного Кипра, полностью незаконны.

    Как передает Report, об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик.

    "Настоящая оккупация и аннексия начались в 1963 году, когда греческая сторона лишила турок-киприотов их законных прав", - отметил представитель.

    По его словам, ЕС стал заложником маргинальных тезисов Греции и Южного Кипра, что ослабляет глобальное влияние стран блока.

    "Евросоюз не является нейтральной стороной в кипрском вопросе, поэтому никогда не сможет быть посредником", - подчеркнул Челик.

    Омер Челик Евросоюз Кипр ТРСК турки-киприоты
    Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz

    Последние новости

    22:03

    Омер Челик: Евросоюз не может быть посредником в кипрском вопросе

    В регионе
    21:46
    Видео

    Вернувшаяся в Физули семья поделилась радостью с Baku TV

    Внутренняя политика
    21:46

    ЕК одобрила первый этап финансирования стран ЕС в оборонной отрасли

    Другие страны
    21:31

    Baku TV: Агдамский комплекс "Имарет" - уцелевший символ разрушенного города

    Внутренняя политика
    21:29

    Венесуэла получит доступ к своим активам в МВФ после восстановления контактов

    Другие страны
    21:15

    В иранском Тебризе введено военное положение

    В регионе
    21:12

    Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPP

    В регионе
    20:53

    Зеленский: Албания может присоединиться к программе PURL в этом году

    Другие страны
    20:36

    Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

    Другие страны
    Лента новостей