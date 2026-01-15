Омер Челик: Евросоюз не может быть посредником в кипрском вопросе

Выражения "оккупация" и "аннексия", которые Кипрская Администрация, как нынешний председатель Совета Евросоюза, использует против Турецкой Республики Северного Кипра, полностью незаконны.

Как передает Report, об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик.

"Настоящая оккупация и аннексия начались в 1963 году, когда греческая сторона лишила турок-киприотов их законных прав", - отметил представитель.

По его словам, ЕС стал заложником маргинальных тезисов Греции и Южного Кипра, что ослабляет глобальное влияние стран блока.

"Евросоюз не является нейтральной стороной в кипрском вопросе, поэтому никогда не сможет быть посредником", - подчеркнул Челик.