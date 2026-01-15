Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 15 yanvar, 2026
    • 21:49
    Kipr Administrasiyasının Avropa İttifaqına (Aİ) müvəqqəti sədrliyi qəbul edərkən Şimali Kipr Türk Respublikasına qarşı istifadə etdiyi "işğal" və "ilhaq" ifadələri tamamilə qeyri-qanunidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) sözçüsü Ömer Çelik deyib.

    "Əsl işğal və ilhaq 1963-cü ildə yunan tərəfinin Kipr türklərinin hüquqlarını əllərindən alması ilə başlayıb" , - sözçü qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ-nin Yunanıstan və Cənubi Kiprin marginal tezislərinə əsir olması, birliyi qlobal bir güc olmaqdan çıxarıb. "Aİ Kipr məsələsində tərəfsiz deyil, buna görə də heç vaxt vasitəçi ola bilməz" , - Ö.Çelik vurğulayıb.

    Омер Челик: Евросоюз не может быть посредником в кипрском вопросе

