Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz
- 15 yanvar, 2026
- 21:49
Kipr Administrasiyasının Avropa İttifaqına (Aİ) müvəqqəti sədrliyi qəbul edərkən Şimali Kipr Türk Respublikasına qarşı istifadə etdiyi "işğal" və "ilhaq" ifadələri tamamilə qeyri-qanunidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) sözçüsü Ömer Çelik deyib.
"Əsl işğal və ilhaq 1963-cü ildə yunan tərəfinin Kipr türklərinin hüquqlarını əllərindən alması ilə başlayıb" , - sözçü qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Aİ-nin Yunanıstan və Cənubi Kiprin marginal tezislərinə əsir olması, birliyi qlobal bir güc olmaqdan çıxarıb. "Aİ Kipr məsələsində tərəfsiz deyil, buna görə də heç vaxt vasitəçi ola bilməz" , - Ö.Çelik vurğulayıb.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığını devralırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik kullandığı 'işgal' ve 'ilhak' ifadeleri tümüyle gayrimeşrudur. Esas işgal ve ilhak, 1963’te Rum kesiminin Kıbrıs Türkünün haklarını gasp etmesiyle başlamıştır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 15, 2026
