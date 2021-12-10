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Грузинский омбудсмен недовольна положением этнических меньшинств в стране

Грузинский омбудсмен недовольна положением этнических меньшинств в стране 14:01 "В Грузии этнические меньшинства не представлены пропорционально ни в центральных, ни в местных государственных органах, и, к сожалению, из года в год не наблюдается существенного прогресса в этом вопросе".
В регионе
10 декабря 2021 г. 14:23
Грузинский омбудсмен недовольна положением этнических меньшинств в стране

"В Грузии этнические меньшинства не представлены пропорционально ни в центральных, ни в местных государственных органах, и, к сожалению, из года в год не наблюдается существенного прогресса в этом вопросе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария на брифинге по случаю Международного дня прав человека.

По ее словам, в годовом отчете, который будет подготовлен к марту следующего года, будут отражены существующие проблемы интеграции этнических меньшинств в гражданское общество.

Н.Ломджария отметила, что в 2021 году оставалась проблема равенства: "Не сильно изменилось положение дел в области защиты прав женщин, лиц с ограниченными физическими возможностями, представителей ЛГБТ, этнических и религиозных меньшинств".

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Версия на английском языке Georgian ombudsperson dissatisfied with state of ethnic minorities
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ombudsmanı etnik azlıqlara olan münasibətdən narazıdır

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