Грузинский омбудсмен недовольна положением этнических меньшинств в стране

14:01 "В Грузии этнические меньшинства не представлены пропорционально ни в центральных, ни в местных государственных органах, и, к сожалению, из года в год не наблюдается существенного прогресса в этом вопросе".

"В Грузии этнические меньшинства не представлены пропорционально ни в центральных, ни в местных государственных органах, и, к сожалению, из года в год не наблюдается существенного прогресса в этом вопросе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария на брифинге по случаю Международного дня прав человека.

По ее словам, в годовом отчете, который будет подготовлен к марту следующего года, будут отражены существующие проблемы интеграции этнических меньшинств в гражданское общество.

Н.Ломджария отметила, что в 2021 году оставалась проблема равенства: "Не сильно изменилось положение дел в области защиты прав женщин, лиц с ограниченными физическими возможностями, представителей ЛГБТ, этнических и религиозных меньшинств".