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Омбудсмен: Армения должна понять свои обязательства в трехстороннем заявлении

Омбудсмен: Армения должна понять свои обязательства в трехстороннем заявлении Сегодня (вчера - ред.) два армянских военнослужащих напали и ранили штык-ножом на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" солдата Руслана Ширалиева. Отмечается, что армянские военнослужащие сбежали в лес, увидев, что н
В регионе
26 августа 2021 г. 00:52
Омбудсмен: Армения должна понять свои обязательства в трехстороннем заявлении

Сегодня (вчера - ред.) два армянских военнослужащих напали и ранили штык-ножом на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" солдата Руслана Ширалиева. Отмечается, что армянские военнослужащие сбежали в лес, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата Омбудсмена.

"Мы решительно осуждаем такие ужасные провокации армянской стороны, которые направлены на создание новых очагов конфликта путем постоянного убийства людей и обострения ситуации на границе, и напоминаем им, чтобы они понимали свои обязательства по международному праву и трехстороннему заявлению", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri dərk etməlidir”

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