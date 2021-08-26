Омбудсмен: Армения должна понять свои обязательства в трехстороннем заявлении

Сегодня (вчера - ред.) два армянских военнослужащих напали и ранили штык-ножом на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" солдата Руслана Ширалиева. Отмечается, что армянские военнослужащие сбежали в лес, увидев, что н

Сегодня (вчера - ред.) два армянских военнослужащих напали и ранили штык-ножом на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" солдата Руслана Ширалиева. Отмечается, что армянские военнослужащие сбежали в лес, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата Омбудсмена.

"Мы решительно осуждаем такие ужасные провокации армянской стороны, которые направлены на создание новых очагов конфликта путем постоянного убийства людей и обострения ситуации на границе, и напоминаем им, чтобы они понимали свои обязательства по международному праву и трехстороннему заявлению", - отмечается в заявлении.