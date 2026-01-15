Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений в рамках соглашения о 25-летнем сотрудничестве.

В ходе беседы Арагчи и Ван И подчеркнули решимость лидеров двух стран укреплять и расширять связи во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава МИД Ирана также проинформировал китайского коллегу о ситуации в стране на фоне массовых протестов:

"Вмешательство террористических элементов привело к тому, что мирные акции протеста приняли насильственный характер", - заявил Арагчи.

Он выразил благодарность Китаю за поддержку и критику иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана.