Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержку

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 19:43
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений в рамках соглашения о 25-летнем сотрудничестве.

    В ходе беседы Арагчи и Ван И подчеркнули решимость лидеров двух стран укреплять и расширять связи во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    Глава МИД Ирана также проинформировал китайского коллегу о ситуации в стране на фоне массовых протестов:

    "Вмешательство террористических элементов привело к тому, что мирные акции протеста приняли насильственный характер", - заявил Арагчи.

    Он выразил благодарность Китаю за поддержку и критику иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана.

    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

