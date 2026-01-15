Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержку
- 15 января, 2026
- 19:43
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели телефонный разговор.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений в рамках соглашения о 25-летнем сотрудничестве.
В ходе беседы Арагчи и Ван И подчеркнули решимость лидеров двух стран укреплять и расширять связи во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Глава МИД Ирана также проинформировал китайского коллегу о ситуации в стране на фоне массовых протестов:
"Вмешательство террористических элементов привело к тому, что мирные акции протеста приняли насильственный характер", - заявил Арагчи.
Он выразил благодарность Китаю за поддержку и критику иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана.