İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 19:24
    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə çinli həmkarı Van İ arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Onlar 25 illik əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində iki ölkə arasındakı hərtərəfli münasibətlərdən məmnunluqlarını ifadə edərək ölkə liderlərinin qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə əlaqələri gücləndirmək və genişləndirmək əzmini vurğulayıblar.

    A.Əraqçi İrandakı etirazlar barədə də məlumat verib:

    "Dinc aksiyalara terror elementlərinin daxil olması etirazların zorakı hal almasına gətirib çıxarıb" , - İran XİN başçısı bildirib.

    O, Çinin İranın daxili işlərinə xarici müdaxiləyə etiraz etdiyinə görə minnətdarlığını bildirib.

    Abbas Əraqçi Van İ Çin İran
    Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержку

    Son xəbərlər

    19:58
    Video

    Türkiyədə sosial şəbəkələrdə cinayətkar qrupların təbliği ilə məşğul olan 325 şübhəli saxlanılıb

    Digər
    19:54
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:49

    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Hadisə
    19:41

    "Atletiko" Dieqo Simeonenin oğlu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:39

    ABŞ İranın 11 vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:33

    Oğuzda ağacları kəsməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    19:32

    Fransa Qrenlandiyaya əlavə hərbi qüvvələr və texnika göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Region
    19:18
    Video

    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti