Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib
Region
- 15 yanvar, 2026
- 19:24
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə çinli həmkarı Van İ arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Onlar 25 illik əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində iki ölkə arasındakı hərtərəfli münasibətlərdən məmnunluqlarını ifadə edərək ölkə liderlərinin qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə əlaqələri gücləndirmək və genişləndirmək əzmini vurğulayıblar.
A.Əraqçi İrandakı etirazlar barədə də məlumat verib:
"Dinc aksiyalara terror elementlərinin daxil olması etirazların zorakı hal almasına gətirib çıxarıb" , - İran XİN başçısı bildirib.
O, Çinin İranın daxili işlərinə xarici müdaxiləyə etiraz etdiyinə görə minnətdarlığını bildirib.
