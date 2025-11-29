Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Один из лидеров оппозиции попытался поджечь канцелярию суда в Тбилиси

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 12:28
    Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия – Лело" Александре Элисашвили был задержан утром 29 ноября по подозрению в попытке поджога канцелярии Тбилисского городского суда.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД страны, Элисашвили, надев маску, разбил молотком стекло и проник в здание. По данным ведомства, он облил бензином канцелярские принадлежности, оборудование и документы, пытаясь поджечь помещение.

    Судебные исполнители оперативно обезвредили нарушителя.

    В МВД уточнили, что Элисашвили оказал сопротивление, в том числе с использованием имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он был задержан на месте.

    В результате инцидента один из судебных исполнителей получил травму и был доставлен в медицинское учреждение. Сам Элисашвили также получил повреждения при задержании. Орудия, использованные при совершении преступления, изъяты в качестве вещественных доказательств.

