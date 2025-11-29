İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Müxalifət liderlərindən biri Tbilisi Məhkəməsinin dəftərxanasını yandırmağa cəhd edib

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:58
    Müxalifət liderlərindən biri Tbilisi Məhkəməsinin dəftərxanasını yandırmağa cəhd edib

    "Güclü Gürcüstan – Lelo" koalisiyasının liderlərindən biri Aleksandre Elisaşvili bu gün səhər saatlarında Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin dəftərxana binasını yandırmağa cəhd etdiyi üçün saxlanılıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən (DİN) verdiyi məlumata əsasən, A.Elisaşvili noyabrın 29-da sübh tezdən maskalanaraq məhkəmə binasının xarici fasadındakı şüşəni çəkiclə sındırıb və içəri daxil olub.

    "O, dəftərxana ləvazimatlarına, avadanlıqlara və sənədlərə benzin tökərək binanı yandırmağa cəhd edib", - məlumatda deyilir.

    Hadisə zamanı məhkəmə icraçıları onu dərhal zərərsizləşdirib. DİN bildirib ki, Elisaşvili əlindəki odlu silahdan istifadə etməklə müqavimət göstərib və icraçılara fiziki təzyiq tətbiq edib. O, yerindəcə həbs olunub.

    Toqquşma nəticəsində məhkəmə icraçılarından biri xəsarət alaraq tibb məntəqəsinə yerləşdirilib. Elisaşvili də saxlanılma zamanı müqavimət göstərdiyi üçün xəsarətlər alıb:

    "Cinayətin törədilməsində istifadə edilən alətlər polis tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb".

    Gürcüstan Tbilisi Hadisə

