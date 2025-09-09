Один человек убит в результате стрельбы в Ереване

В столице Армении Ереване, в результате стрельбы погиб человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По предварительным данным, в квартиру, внутри которой находился судимый мужчина с полицейским браслетом на ноге, попытались проникнуть два человека. Один из них пытался проникнуть через окно, второй через дверь. Мужчина, находившийся в помещении, открыл огонь из пистолета, ранив одного.

Пострадавший скончался при госпитализации. Полицейские обезвредили стрелка, о судьбе второго злоумышленника не сообщается.