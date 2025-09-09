İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:31
    Ermənistanın paytaxtı İrəvanda atışma nəticəsində bir nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, iki nəfər ayağında elektron qolbaq daşıyan şəxsin olduğu mənzilə girməyə cəhd edib. Mənzildə olan kişi tapançadan atəş açaraq onlardan birini yaralayıb.

    Yaralı xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Polis atəş açan şəxsi zərərsizləşdirib, mənzilə girməyə çalışan ikinci şəxsin taleyi barədə məlumat verilmir.

    İrəvan Atışma
