İrəvanda atışma olub, ölən var
Region
- 09 sentyabr, 2025
- 12:31
Ermənistanın paytaxtı İrəvanda atışma nəticəsində bir nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, iki nəfər ayağında elektron qolbaq daşıyan şəxsin olduğu mənzilə girməyə cəhd edib. Mənzildə olan kişi tapançadan atəş açaraq onlardan birini yaralayıb.
Yaralı xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Polis atəş açan şəxsi zərərsizləşdirib, mənzilə girməyə çalışan ikinci şəxsin taleyi barədə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
12:48
Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"İnfrastruktur
12:44
10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
12:34
Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıbHadisə
12:34
Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaqRegion
12:31
İrəvanda atışma olub, ölən varRegion
12:30
Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açırDaxili siyasət
12:28
Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıbKomanda
12:26
Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıbFərdi
12:25