Скончался второй раненый охранник офиса Wildberries

Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries при нападении.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что 41-летний мужчина во время вооруженного нападения получил несколько ранений. Его экстренно госпитализировали на реанимобиле. Но в больнице спасти не смогли.
В результате стрельбы у офиса Wildberries один человек погиб, трое, включая двух сотрудников полиции, ранены.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в правоохранительных органах.
Также сообщается, что около 30 человек доставлены в полицию.
Ранее сообщалось, что муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании. В результате стрельбы ранения получили трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.