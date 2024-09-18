Скончался второй раненый охранник офиса Wildberries

Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries при нападении.

Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries при нападении.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что 41-летний мужчина во время вооруженного нападения получил несколько ранений. Его экстренно госпитализировали на реанимобиле. Но в больнице спасти не смогли.

16.02

В результате стрельбы у офиса Wildberries один человек погиб, трое, включая двух сотрудников полиции, ранены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в правоохранительных органах.

Также сообщается, что около 30 человек доставлены в полицию.

Ранее сообщалось, что муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании. В результате стрельбы ранения получили трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.