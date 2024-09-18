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Скончался второй раненый охранник офиса Wildberries

Скончался второй раненый охранник офиса Wildberries Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries при нападении.
В регионе
18 сентября 2024 г. 17:07
Скончался второй раненый охранник офиса Wildberries

Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries при нападении.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что 41-летний мужчина во время вооруженного нападения получил несколько ранений. Его экстренно госпитализировали на реанимобиле. Но в больнице спасти не смогли.

16.02

В результате стрельбы у офиса Wildberries один человек погиб, трое, включая двух сотрудников полиции, ранены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в правоохранительных органах.

Также сообщается, что около 30 человек доставлены в полицию.

Ранее сообщалось, что муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании. В результате стрельбы ранения получили трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.

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