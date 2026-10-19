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    Инвестиции ГНФАР в золотые слитки достигли 47,7 млрд манатов

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 17:56
    Инвестиции ГНФАР в золотые слитки достигли 47,7 млрд манатов

    Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в золотые слитки на 1 января этого года составили 47 млрд 707,460 млн манатов, что в 2,3 раза больше по сравнению с 1 января прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда.

    За год доля золотых слитков в активах организации выросла с 20,5% до 37,9%.

    Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF qızıl külçələrə investisiyaları 2 dəfədən çox artırıb
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