Инвестиции ГНФАР в золотые слитки достигли 47,7 млрд манатов

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в золотые слитки на 1 января этого года составили 47 млрд 707,460 млн манатов, что в 2,3 раза больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда.

За год доля золотых слитков в активах организации выросла с 20,5% до 37,9%.

Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.